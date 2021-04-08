Altınordu, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak

Altınordu, 29. hafta mücadelesinde cuma günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu, Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak
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08 Nisan 2021 13:43
TFF 1. Lig'de 10 maçtır yenilmeyen Altınordu, 29. hafta mücadelesinde cuma günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Aktepe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Son 10 müsabakada yenilmeyen ve 24 puan toplayan Altınordu, haftaya 52 puan ve averajla 5. sırada girdi.

İkinci sıradaki Yılport Samsunspor'un 2, lider GZT Giresunspor'un 5 puan gerisinde bulunan İzmir temsilcisi, yarınki müsabakayı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Altınordu'da cezalı Yusuf Can Esendemir yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı Ankara Keçiörengücü 2-0 kazanmıştı.



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