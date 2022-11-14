Altınordu - Altay derbisinde tarihi kare

Spor Toto 1'inci Lig'den Altınordu ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi öncesi iki takım futbolcuları yan yana objektifleri poz verirken, bu tablo için 89 yıl önce çekilen bir kareden esinlenildi.Neredeyse bir asır önce Yunanistan takımı Apollon ile oynanan maça birlikte çıkan Altay ve Altınordulu futbolcular ortak takım fotoğrafı çektirmişti. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı ve TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Ali Erten, İZVAK Yönetim Kurulu ile birlikte tarihin içinden çıkardığı bu fotoğrafı derbi öncesi iki kulüp temsilcileriyle paylaşarak, "89 yıl sonra yine aynısını yapalım" teklifini götürdü. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Altay Başkanı Ayhan Dündar öneriyi hemen kabul etti ve ortaya bu tarihi dostluk fotoğrafı çıktı.İzmir'in futbol tarihinin benzer dostluk, centilmenlik ve dayanışma hikayeleri ile dolu olduğunu belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, "Futbolda İzmir iklimi adını verdiğimiz iş birliği, güç birliği ve dayanışma ruhuyla hareket ediyoruz. Hafta sonundaki derbide ortak takım fotoğrafı çektirme fikrimizde, 89 yıl öncesinden esinlendik. Futbol tarihimizdeki örnek davranışlar konusunda farkındalık yaratmak istedik. Bir adım attık. Bize yakışan güzel bir İzmir fotoğrafı oldu. Tüm İzmir derbilerinde bu uygulamaya devam edilmesi için kulüplerimize öneride bulunacağız. Bu fikri daha da geliştireceğiz. İzmir bir kez daha Fair-Play anlamında farkını koyacak. Destek veren her iki kulüp başkanına gönülden teşekkür ederiz" dedi.