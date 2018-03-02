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Altınordu Adana'ya 3 eksikle gitti, 3 isim sınırda

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu deplasmanda oynayacağı Adanasapor maçına hazırlanırken sakatlıklardan ve kart sınırında olanlardan muzdarip.

Kaynak: DHA
Altınordu Adana'ya 3 eksikle gitti, 3 isim sınırda
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02 Mart 2018 12:42
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçında üç eksikle mücadele edecek.

İzmir ekibinde hafta içinde ameliyat olan sağ bek Kerim Alıcı, sarı kart cezalısı stoper Recep ve tedavisi süren ön libero Oğulcan forma giyemeyecek.

Altınordu'da sarı kart sınırında yer alan forvetler Mirkan ve Fatih'le kanat oyuncusu Erdoğan kart görmeleri halinde İzmir'de oynanacak İstanbulspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Son 3 deplasman maçında Ankaragücü'nü 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Gaziantepspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Adanaspor'u da yenerek dış sahada üst üste dördüncü zaferini elde etmeyi hedefliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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