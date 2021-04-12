Altınordu, Adana Demirspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de son 5 haftaya play-off hattında giren Altınordu ile Adana Demirspor, salı günü İzmir'de karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altınordu-Adana Demirspor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi Ankara Keçiörengücü mağlubiyetiyle son bulan Altınordu, 30. haftaya 52 puanla 5. sırada girdi.
İkinci sıradaki Altay'ın puan kaybettiği haftada Akhisarspor'u yenerek 55 puanla 3. sıraya yükselen Adana Demirspor, Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisinde ilk 2 iddiasını sürdürüyor.
Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altınordu-Adana Demirspor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi Ankara Keçiörengücü mağlubiyetiyle son bulan Altınordu, 30. haftaya 52 puanla 5. sırada girdi.
İkinci sıradaki Altay'ın puan kaybettiği haftada Akhisarspor'u yenerek 55 puanla 3. sıraya yükselen Adana Demirspor, Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisinde ilk 2 iddiasını sürdürüyor.
Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.