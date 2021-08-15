TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Keçiörengücü'nün golünü 74. dakikada Issa Djibrilla kaydetti. Altınordu'nun golü 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'den geldi.
Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.
Keçiörengücü, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Keçiörengücü'nün golünü 74. dakikada Issa Djibrilla kaydetti. Altınordu'nun golü 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'den geldi.
Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.
Keçiörengücü, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak.