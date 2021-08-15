Altınordu, 90+3'te Keçiörengücü'nden puan aldı

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile Altınordu'nun mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altınordu, 90+3'te Keçiörengücü'nden puan aldı
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15 Ağustos 2021 21:20
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Keçiörengücü'nün golünü 74. dakikada Issa Djibrilla kaydetti. Altınordu'nun golü 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'den geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.

Keçiörengücü, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak.


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