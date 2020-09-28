Altınordu 87'de galibiyete uzandı

TFF 1. Lig'de 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile Altınordu, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Mücadelede Altınordu'nun golleri 9. dakikada Oğulcan Ulgun ve 87. dakikada Burak İnce'den geldi. Boluspor'un golünü 14. dakikada Tugay Kaçar kaydetti.



Bu sonuçla beraber Altınordu puanını 6'ya çıkardı ve haftayı 5. sırada kapattı. Henüz galibiyetle tanışamayan Boluspor'un puanı ise 1'de kaldı ve takım 16. sırada yer aldı.



Boluspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Altınordu aynı haftada sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak.



