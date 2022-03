Spor Toto 1. Lig'de NasaDoge Menemenspor'u 1-0 yenerek 7 maçlık yenilgi serisini sona erdiren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu karşılaşmayla çıkışa geçeceklerine inandığını bildirdi.



Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, dünkü müsabakaya kadar 7 maçta doğruları yapmalarına rağmen kazanamadıklarını belirtti.



NasaDoge Menemenspor galibiyetiyle çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını bildiren Eroğlu, "Takımın bu galibiyete ihtiyacı vardı. Bu galibiyet bundan sonra kazanacağımız 3 puanların müjdecisi oldu. Ben her zaman söyledim ve söylüyorum, takıma güveniyorum, çıkışımızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada takımının galibiyet golüne imza atan Ahmet İlhan Özek, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Alacağımız sonuçlarla bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Bu yer bize hiç yakışmıyor. 7 haftadır kazanamıyorduk, bu seriye de son vermiş olduk. Çok iyi çalışıyoruz, iyi idman yapıyoruz. Fakat istediğimiz sonuçlar gelmeyince ister istemez bir baskı oluştu. Takımda çok fazla genç arkadaşımız olduğu için onlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Ben de genç futbolcuların ağabeyleri olarak onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu galibiyeti tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz."



Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin ise özledikleri ve aradıkları galibiyeti NasaDoge Menemenspor karşısında aldıklarını belirterek, "Ancak henüz hiçbir şey bitmedi, daha çok çalışıp galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Her şey daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.