Altınordu, 7 haftadır kaybetmiyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, son 7 maçında yenilgi almadı.



Ligin ikinci yarısına Menemenspor mağlubiyetiyle başlayan Altınordu, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Lider GZT Giresunspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisinin geçen hafta sona erdiği ligde Yılport Samsunspor da dün Adana Demirspor'a 2-0 yenilerek, 11 karşılaşma sürdürdüğü namağlup unvanını bıraktı.



Altınordu ligde şu anda yenilmezlik serisini en uzun devam ettiren takım konumunda bulunuyor.



İzmir temsilcisinde dün gol sevinci yaşayan isimlerden Recep Aydın, Altınordu formasıyla ilk golüne imza attı. Ahmet Dereli ise bu sezon 5. golüne ulaştı.



Sıralamada 45 puan ve averajla 5. sırada bulunan Altınordu, 15 Mart Pazartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek.



