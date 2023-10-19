Altınordu, 2. Lig'de dipte kaldı

Altınordu, 9 yıl sonra düştüğü 2'nci Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyerek düşme hattına demir attı. Beyaz Grup'ta son olarak dün deplasmanda Kırşehir FK'ya 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 4 puanda kalıp 18'inci sıraya geriledi.İlk galibiyetini alan Kırşehir temsilcisi 5 puana ulaşıp kırmızı-lacivertlileri geride bırakırken, Altınordu'nun galibiyet özlemi geçen sezonun son 5 haftasıyla birlikte 13 maça yükseldi. Altınordu'da yıllarca kaleci antrenörlüğü yapıp bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Atilla Küçüktaka da henüz zaferle tanışamadı.Çıktığı 8 müsabakada 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu gol yollarında da büyük sıkıntı yaşıyor. Son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsamayan İzmir temsilcisi toplamda 6 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Altınordu, ilk hafta evinde 3-2 kaybettiği Nazilli Belediyespor maçı dışında oynadığı 7 karşılaşmada 1'den fazla gol atamadı.Grupta pazar günü evinde düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerindeki 6 puanlı Kırklarelispor'u konuk edecek kırmızı-lacivertliler, kötü gidişe son verip moral bulmayı hedefliyor.