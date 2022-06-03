Altınordu, 2 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 17 yaş altı takımında forma giyen Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan'la profesyonel sözleşme imzaladı.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan için Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Teknik Direktörü Namet Ateş'in yanı sıra oyuncuların ailelerinin de katıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sedat Gündoğdu, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan'ı profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Bugün iki genç oyuncumuza profesyonel imzayı attırmanın mutluluğuna eriştik. Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Namet Ateş de iki oyuncunun ilk imzalarını attığını, hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ettiğini belirtti.



Futbolculardan Ege Arslan, 8 yıldır Altınordu forması giydiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugün benim en mutlu günüm. Bundan sonra daha da fazla çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar gelişmemde, buraya gelmemde emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum."



Furkan Emin Kaçmaz da kendisinde emeği olan tüm antrenörlere ve kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ederek, "Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.





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