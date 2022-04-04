Altındağ: 'Mücadele eden arkadaşları kutluyorum'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Altındağ, diğer maçlara iyi hazırlanıp, puanları hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi.



Altındağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım için de iyi bir maç olduğunu kaydetti.



Kazanmak için mücadele ettiklerini belirten Altındağ, "Mücadele eden oyuncularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah diğer maçlara da iyi hazırlanıp puanları hanemize yazdırırız." ifadesini kullandı.





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