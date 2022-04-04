Altındağ: "Mücadele eden arkadaşları kutluyorum"

Evinde ağırladığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik sorumlu Mustafa Altındağ karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altındağ: 'Mücadele eden arkadaşları kutluyorum'
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04 Nisan 2022 00:23
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Altındağ, diğer maçlara iyi hazırlanıp, puanları hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi.

Altındağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım için de iyi bir maç olduğunu kaydetti.

Kazanmak için mücadele ettiklerini belirten Altındağ, "Mücadele eden oyuncularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah diğer maçlara da iyi hazırlanıp puanları hanemize yazdırırız." ifadesini kullandı.

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