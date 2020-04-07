Altın fiyatları, koronavirüsü kontrol altına alma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının gram satış fiyatı 361 TL'den işlem görüyor.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor.
Altın fiyatlarında son durum şu şekile:
Çeyrek altın: 521 Lira
Yarım altın: bin 41 Lira
Gram altın: 359.51 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira
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Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor.
Altın fiyatlarında son durum şu şekile:
Çeyrek altın: 521 Lira
Yarım altın: bin 41 Lira
Gram altın: 359.51 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın