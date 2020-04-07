Altında koronavirüs etkisi devam ediyor: Çeyrek 521, gram 361 TL

Koronavirüsün altın fiyatları üzerindeki etkisi devam ederken, son rakamlara göre gram altının 361 TL'ye çıktığı görüldü.

, Fotoğraf; AA
Altında koronavirüs etkisi devam ediyor: Çeyrek 521, gram 361 TL
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07 Nisan 2020 08:53
Altın fiyatları, koronavirüsü kontrol altına alma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının gram satış fiyatı 361 TL'den işlem görüyor.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor.

Altın fiyatlarında son durum şu şekile:

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 41 Lira

Gram altın: 359.51 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

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