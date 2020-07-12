Altın yumurtlayan adam: Simeone

Diego Simeone, göreve geldiği günden bu yana yaptığı işlerle Atletico Madrid'i bir üst seviyeye taşıdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Altın yumurtlayan adam: Simeone
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12 Temmuz 2020 16:17
Arjantinli Teknik Direktör Diego Simeone, Atletico Madrid'de sadece saha içinde devrim yapmakla kalmadı, saha dışında da kulübü bambaşka bir seviyeye getirdi.

Real Betis karşısındaki 1-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi koltuğunu garantileyen Atletico, Simeone önderliğinde üst üste 8. sezonunda da Devler Sahnesi'nde yer alacak.

Atletico Madrid, deneyimli hoca ile 1 kez lig şampiyonluğunu kazanırken, 2 kez de Şampiyonlar Ligi finalisti olmayı başardı.

Bu başarılar sayesinde Simeone'nin Atletico'su kazandığı gelirlerde çağ atladı.

İşte Simeone döneminde Atletico'nın Şampiyonlar Ligi geliri;

2013-14 sezonu: 50.05m avro
2014-15 sezonu: 43.72m avro
2015-16 sezonu: 69.66m avro
2016-17 sezonu: 60.61m avro
2017-18 sezonu: 31.73m avro
2018-19 sezonu: 85.65m avro
2019-20 sezonu: 76.3m avro (devam ediyor)

Toplam gelir: 417.78m avro



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