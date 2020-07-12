Altın yumurtlayan adam: Simeone

Arjantinli Teknik Direktör Diego Simeone, Atletico Madrid'de sadece saha içinde devrim yapmakla kalmadı, saha dışında da kulübü bambaşka bir seviyeye getirdi.



Real Betis karşısındaki 1-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi koltuğunu garantileyen Atletico, Simeone önderliğinde üst üste 8. sezonunda da Devler Sahnesi'nde yer alacak.



Atletico Madrid, deneyimli hoca ile 1 kez lig şampiyonluğunu kazanırken, 2 kez de Şampiyonlar Ligi finalisti olmayı başardı.



Bu başarılar sayesinde Simeone'nin Atletico'su kazandığı gelirlerde çağ atladı.



İşte Simeone döneminde Atletico'nın Şampiyonlar Ligi geliri;



2013-14 sezonu: 50.05m avro

2014-15 sezonu: 43.72m avro

2015-16 sezonu: 69.66m avro

2016-17 sezonu: 60.61m avro

2017-18 sezonu: 31.73m avro

2018-19 sezonu: 85.65m avro

2019-20 sezonu: 76.3m avro (devam ediyor)



Toplam gelir: 417.78m avro



