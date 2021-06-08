Altın yumruk Busenaz'dan geldi!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Busenaz Sürmeneli'nden altın madalya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altın yumruk Busenaz'dan geldi!
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08 Haziran 2021 19:55
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.


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