Altın yükselir mi, yükselecek mi? 2023'te altın yükselir mi, ne zaman yükselecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İslam Memiş hem gram hem de ONS altın için 2023 yaz aylarında hangi fiyatların grafiğe gelebileceğini değerlendirdi. Finans kuruluşlarından RJO Futures'ın kıdemli piyasa stratejisti Cholly ise ONS altın için çarpıcı bir değer kazanımından söz etti. İçeriğimizden gram ve ONS altın için verilen hedef fiyatları, altının son 1 yılda ne kadar kar sunduğunu, 2023'te yüzde kaç getiri beklentisinin bulunduğunu öğrenebilirsiniz.Ons altın 1913 dolara alıcı bulurken, gram altın 1167 dolara el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1944 lira,Yarım altın 3888 lira,Cumhuriyet altını 7746 liraGremse altın 19463 liraya satılıyor.Piyasalardaki düşüşün bir alım fırsatı oluşturduğunu belirten kuyumcu esnafı, elindeki altını satmak isteyenleri ise bir süre beklemeleri konusunda uyardı. Kuyumcu Emre Öztürk, "Yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edecektir" diyerek yaşanacak her düşüşün alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.Öztürk, " Altının gram fiyatı yaklaşık olarak bin 150 seviyelerine tırmanmıştı. Bu hafta Fed başkanının faiz arttırma gibi bir düşüncesi olduğunu belirtmesiyle beraber özellikle Türkiye'de gram altın 1.110 seviyelerine kadar geriledi" ifadelerini kullandı.Acil durumlar haricinde altın satmak için doğru zaman olmadığını belirten Öztürk, yatırımcıları şöyle uyardı:"Özellikle gram altında bin 135 ve bin 140 seviyeleri önemli. Bu seviyeler aşıldığında da çok rahat 1.150, 1.155'i tekrardan hızlı bir şekilde görebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda bozdurmayı düşünenler varsa eğer herhangi bir sıkıntıları yoksa kısa süre daha bekleyebilirler ve yükseldiğinde tekrardan onları nakit paraya dönüştürebilirler. Şu andaki fiyatlar tamamen bir alım fırsatı diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda altınlardaki yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum."Ziynet altın, yarım altın ve cumhuriyet altınına büyük talebin olduğunu belirten Güneş, "Özellikle vatandaşların has altına diğer ziynet altınlarından daha büyük bir talebi var. Gram altın şu anda bin 98 TL, çeyrek altın, bin 790 TL, yarım altın 3 bin 580 TL, cumhuriyet altını ise 7 bin 360 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı.