Altın yükselecek mi, yükselir mi? 2024

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.GRAM ALTIN NE KADAR?Gram altın alış fiyatı 2.505,58 TLGram altın satış fiyatı 2.506,08 TLÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?Çeyrek altın alış fiyatı 4.070,00 TLÇeyrek altın satış fiyatı 4.137,00 TLCUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.306,00 TLCumhuriyet altını satış fiyatı 16.479,00 TLYARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?Yarım altın alış fiyatı 8.165,00 TLYarım altın satış fiyatı 8.266,00 TL22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.281,21 TL22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.302,28 TLATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?ATA altın alış fiyatı 16.589,55 TLATA Altın satış fiyatı 17.013,23 TLTAM ALTIN NE KADAR?Tam atın alış fiyatı 16.086,84 TLTam altın satış fiyatı 16.409,21 TLALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Şimdi sıra geldi ABD enflasyon verilerine. yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalara neden olabilir. Aşağı ya da yukarı yönlü sert kırılma kaçınılmazdır. Hangi yöne kırılacağı net olarak belli değil. Piyasa o kadar sıkıştı ki, gergin bekleyiş devam ediyor. Dar bant aralığına sıkıştı ve yarını bekliyor. Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde. Serbest piyasa fiyatlaması yok. Oyalamaya devam edecekler. Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister! Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak! Ona göre tedbir alırsınız." ifadelerini kullandı.İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Alım yapılması gereken zamanı belirterek 3500 TL'yi işaret etti.Memiş, "Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Memiş, gram altının 3500 TL olacağı tarihi şöyle duyurdu; "ONS altında ilk önce 2053, devamında 2330 dolar seviyesine bu haftanın özelinde takip edeceğim. Bu hafta yatırımcılar, 2330-2390 dolar aralığını bekleyebilir.Altın fiyatlarında temmuz geldi ve yükselişler başladı. Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım olmuştu. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2511 liradan fiyatlanıyor.Bu hafta 2450-2520 lira aralığını gram altın fiyatını takip edeceğim. Özellikle gram altın yatırımcısı için 2470 diyebiliriz, buraları tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmelisiniz.Her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığı olduğu için 2500 lira seviyesinin altındaki rakamları ucuz göreceğiz.