Altın yükselecek mi, artacak mı, düşer mi, düşecek mi 2023

"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı. Altının 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...Merkez Bankası'nın faiz kararı sonra döviz kurunda artış devam ediyor. Dolar ve euro kendi rekorlarını tazeledi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çekmesinin ardından dolar, haftanın son gününe 25 liranın üzerinde başladı.Seçimlerin ardından sırayla 21, 22 ve 23 TL sınırlarını aşan dolar/TL, dün ilk kez 24 TL'yi aşarken, bugün de tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı ve 25,4804 seviyesini gördü.Merkez'in kritik faiz kararının ardından dün ilk kez 27 TL'yi aşan Euro/TL ise, bugün yine yükseliş eğilimini sürdürerek, 27,8835 seviyesini gördü ve bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi.Altında da yükseliş sürüyor. Gram altın TCMB'nin faizleri yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarması sonrası Dolar/TL kurunun 24,5 üzerine çıkmasıyla 1523 TL seviyesine ulaşmıştı.Gram altın 23 Haziran Cuma sabahı son olarak 1545 TL'yi gördü.Gram altın dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bin 500 lirayı ilk kez aşarak bin 507 liraya kadar yükseldi. Sonrasında bin 500 liranın altına gerilerken bugün 1545 liradan satılıyor.Faiz artırımı sonrasında bugün anlık olarak çeyrek altının fiyatı 2 bin 544 lira, cumhuriyet altını da 10 bin 131 liradan satılıyor.Önceki kapanışı 1.531,02 TL'den yapan gram altın bugün 1.541,29 TL alış, 1.541,59 satış fiyatından işlem görüyor.Önceki kapanışını 10.009,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.729,00 liradan alınıyor, 10.085,00 liradan satılıyor.Önceki kapanışını 5.027.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.872,00 liradan alınıyor, 5.065,00 liradan satılıyor.ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?Çeyrek altın, son kapanışını 2.514,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Haziran itibariyle 2.443,00 liradan alınıyor, 2.533,00 liradan satılıyor.Tam altın 23 Haziran günü 9.568.74 TL alış, 9,796,46 TL satış fiyatından el değiştiriyor.Altın fiyatları yeni haftaya durgun girmiş durumda. Geçen hafta yükselişine sürekli olarak devam eden gram altından yeni bir rekor gelmişti. Fiyatlardaki yükseliş vatandaşları tedirgin ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Hem altın fiyatları için hem de dolar için önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Deprem geliyor!Piyasalardaki yaşanan son durumları değerlendiren İslam Memiş, "Evet piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbul endeksi 5353 puanda,%1'lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım." açıklamasında bulundu.'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa, borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf ancak beklediğimiz seviyeler var, mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız yani kırılma noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı seviyede bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum.Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir buna dikkat çekmek istiyorum çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.