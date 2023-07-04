Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 12:09

Altın yükselecek mi, artacak mı, düşer mi, alınır mı 2023

Son dakika altın haberleri... 4 Temmuz 2023 altın fiyatları: altın düşer mi, yükselir mi, yükselecek mi soruları yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor. İslam Memiş altın tahminlerine yönelik ezber bozan açıklamalarda bulundu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın yükselecek mi? 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte İslam Memiş'ten 2023 yılı altın tahmini

Altın yükselecek mi, artacak mı, düşer mi, alınır mı 2023
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"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı. Altının 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...
ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELECEK Mİ 2023  

6 Şubat depremi ve ardından 14 Mayısta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri döneminde yatırımcı dövize ve altına yöneldi.

''Ons altın ve içerideki kur nereye doğru hareket ederse gram altında oraya doğru hareket edecek''

Gram altının hesaplanmasında ons altın ve dolara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Piyasa Stratejisti Tuncay Turşucu, "Altında şöyle bir yanlış yapılıyor. Başka bir nestürmanmış gibi hesap edenler var. Aslında gram altın normal olarak hesap edilen bir şey. Ons altınla dövizin çarpımından elde edilen bir rakam arada bir tane sabit var. Ons altın ve içerideki kur nereye doğru hareket ederse gram altında oraya doğru hareket edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk yarısında gram ve cumhuryet altını yüzde 45 getiri sağlayarak şampiyon oldu. Bu dönemde euro, lira karşısında yüzde 40,76 dolar yüzde 37,56 değer kazandı.

Borsada BİST100 endeksi ise geçen yılki yüzde 200'e yaklaşan getirinin ardından bu yılın ilk yarısında yüzde 4,5 prim yaptı ve düşük bir performans gösterdi.

Gram altın yeni haftaya da rekorla başladı, 1600 lirayı geçti.

''Ons altında kısa vadede çok hareket olmayacak''


Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Turşucu, "Ons altına daha bağımlı olacak. Ons altın güçlü değil, 1914/1915'lerin altında kaldığı müddetçe daha da aşağı inebilir. Yukarı hareket etse yeri yok. Ons altında kısa vadede çok hareket olmayacak. Kurda sınırlı hareketler olacak gram altında da sınırlı yukarı doğru hareketler olabilir." dedi.

Uzmanlar önümüzdeki dönemi, liranın değer kazanma gücü ve enflasyona yönelik beklentilerin şekillendirmesini bekliyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ? 2023 İÇİN İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın fiyatları yeni haftaya durgun girmiş durumda. Geçen hafta yükselişine sürekli olarak devam eden gram altından yeni bir rekor gelmişti. Fiyatlardaki yükseliş vatandaşları tedirgin ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Hem altın fiyatları için hem de dolar için önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Deprem geliyor!

Piyasalardaki yaşanan son durumları değerlendiren İslam Memiş, "Evet piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbul endeksi 5353 puanda,%1'lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım." açıklamasında bulundu.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa, borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf ancak beklediğimiz seviyeler var, mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız yani kırılma noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı seviyede bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum.

Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir buna dikkat çekmek istiyorum çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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