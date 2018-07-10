Altın Top için heyecan dorukta! Dünden bugüne Altın Top ödülleri...

1982 yılından beri spor giyim markası Adidas, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna Altın Top ödülünü veriyor. İşte geçmişten günümüze Altın Top sahipleri ve sezonun favorileri...



Adidas'ın 1982 yılından bu yana toplamda 9 oyuncu bu ödülü kazandı, işte o oyuncular:



1982 — Paolo Rossi (İtalya)



1986 — Diego Maradona (Arjantin)



1990 — Salvatore Schillaci (İtalya)



1994 — Romario (Brezilya)



1998 — Ronaldo (Brezilyal)



2002 — Oliver Kahn (Almanya)



2006 — Zinedine Zidane (Fransa)



2010 — Diego Forlan (Uruguay)



2014 — Lionel Messi (Arjantin)



Peki Altın Top'un kazananını hangi faktörler belirliyor?



Bu ödül hakkında ilk göze çarpan istatistik, ödülü kazanan 9 kişiden, 7'sinin Dünya Kupası'nda o sene final oynayan oyuncular tarafından alınmış olması geliyor. Finale çıkmayan bir takımdan iki kere Altın Top kazananı çıktı, bunlardan biri 1990 yılında kazanan Schillaci ve diğeri de 2010 yılının kazananı Forlan oldu.



Bundan yola çıkarsak bu ödülü bu sene kazanabilecek 6 isim var:



Kylian Mbappe (Fransa)



Eden Hazard (Belçika)



Harry Kane (İngiltere)



Luka Modric (Hırvatistan)



Antoine Griezmann (Fransa)



N'Golo Kante (Fransa)



KAZANAN TAKIMDA OYNAYAN VE BAŞKA BİR ÖDÜLÜ ALAN OYUNCULAR DEZAVANTAJLI



Fransa'nın final maçına favori olarak çıkması, üç adayı için bir avantaj olduğunu düşünmek yanlış olur. Yakın tarihte, Altın Top'u kazanan 5 oyuncunun 4'ü finalde kaybeden tarafın oyuncusuna verildi. 1998 yılından beri, yenilen finalist takımın en iyi oyunusu Altın Topu alıyor: Ronaldo (1998), Kahn (2002), Zidane (2006), Messi (2014).



Aynı zamanda, Adidas'ın verdiği bu ödüllerde genelde ödüller aynı takım veya oyuncuya dağıtılmaktansa, farklı oyunculara veriliyor. Tarihte şu ana kadar iki oyuncu hem Altın Topu hem de Altın Ayakkabı'yı aynı anda kazanabildi. Bu iki isim: Rossi (1982) and Schillaci (1990). Bu istatistik de Harry Kane'in kazanma şansını azaltıyor. Aynı şey en iyi genç oyuncu ödülünü alması kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe için de söylenebilir.



ÖDÜL SON DÖNEMDE HEP ADİDAS SPONSORLU OYUNCULARA VERİLİYOR



Altın Top ödülü hakkında belki de en ilginç istatistik, Adidas tarafından verilen ödülün karar verme komitesinin Adidas sponsorluğu altındaki oyunculara öncelik tanıması. Ödülü kazanan ilk 5 oyuncunun hiçbirinin sponsoru Adidas değildi ama, 2000'li yıllardan itibaren verilen her Altın Top ödülünün sahibi Adidas'ın sponsorluğunu yaptığı bir oyuncu oldu.



TEK ADİDAS'LI KANTE



Bu Dünya Kupası'nın olası adaylarından Mbappe, Kane, Modric ve Modric, Nike'ın sponsorluğunda olurken Griezmann da Puma'nın en önemli reklam yüzlerinden biri. Bu oyuncular arasında tek Adidas'ın sponsoru olduğu oyuncu N'Golo Kante olması belki de Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusuna bu ödülü kazanmak içn büyük bir avantaj veriyor.



EN İDEAL ALTIN TOP ADAYI



Bütün bu istatistiklere bakarsak, finale çıkıp kaybeden takımın en iyi oyuncusuysanız, Altın Ayakkabı ödülünü de almamışsanız ve sponsorunuz Adidas ise Altın Top'u almak için Dünya Kupası'ndaki en ideal oyuncusunuzdur.



