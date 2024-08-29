TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da gözden çıkarılan orta saha oyuncusu Emre Oymak'la yollar resmen ayrıldı. Geçen sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli takımda oynayıp, ara transfer döneminde Van Spor FK'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu kulübüyle 2025 yılında bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı.
Emre, Kırmızı Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'la 2 yıllık kontrat imzaladı. İzmir temsilcisine 2017'de Kızılcabölükspor'dan transfer olan Emre, altyapıda U17, U19, U21 takımlarında oynadıktan sonra A takımda fazla şans bulamadı. Kiralık olarak Niğde Anadolu FK ve Van Spor kulüplerinde forma giyen futbolcu yuvadan uçtu. Altınordu'dan ayrılan sağ bek Furkan Metin de Karacabey'e gitmişti
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU