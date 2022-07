Altın Ödül, Anadolu Efes'in

THY EuroLeague'nin son şampiyonu Anadolu Efes, Avrupa Ligi tarafından beşinci kez "Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı" seçildi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre sportif başarılarının yanı sıra gerçekleştirdiği pazarlama projeleriyle de Avrupa basketboluna öncülük eden lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül'e layık görüldü.



Altın Ödül kazanan tek Türk kulübü olan Anadolu Efes, aynı zamanda Avrupa'da bu büyük ödüle beşinci kez ulaşan ilk kulüp olma başarısını gösterdi.



THY EuroLeague Ligi ve ULEB Avrupa Kupası takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 2010, 2013, 2017 ve 2020'den sonra bu yıl da Altın Ödül kazanan Anadolu Efes, 2019 ve 2021 yıllarında ise Gümüş Ödül'ün sahibi olmuştu. Anadolu Efes son başarısıyla, Avrupa Ligi Devotion Pazarlama Ödülleri'nde toplamda yedinci ödülünü kazanmış oldu.



Açıklamada ödülle ilgili görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, "EuroLeague tarafından beşinci kez 'Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı' seçilerek Avrupa basketbolunda bir ilke imza attık. Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonunda şampiyonluğa ulaştığımız bu unutulmaz sezonda, 'Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı' seçilmenin de gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Altın Ödül'ü 5. kez Anadolu Efes'e kazandıran "Gezegen için Harekete Geç" projesinin, üç farklı çalışmayı içerisinde barındırdığını aktaran Dayı, şunları kaydetti:



"Anadolu Efes'in 2021 yılında başlattığı ağaçlandırma kampanyasındaki 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturma hedefine biz de 'Her Sayı +1 Ağaç Demek' projesiyle destek verdik. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığımız üç karşılaşmada atılan her sayı bir ağaca dönüşürken salona gelen toplam 39 bin 261 basketbolseverin her biri için de +10 tohum topu bağışladık. 579 bin 60 tohum topunun elde edildiği proje kapsamında yapılan fiziksel ve dijital etkinliklerde; kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız el ele verdi. 22 Mart Dünya Su Günü'nde oynadığımız Real Madrid karşılaşmasında ise sahaya, Wilo Türkiye iş birliğinde azalan su kaynaklarının korunmasına ve temiz suyun önemine dikkat çektiğimiz 'Dünya Su Günü' forması ile çıktık. Yaptığımız bir diğer çalışma ise Panathinaikos OPAP maçında oyuncularımızın giydiği '#17 #HareketeGeç' formalarıydı. Bu özel forma ile Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına spor dünyasının dikkatini çekmeyi amaçladık."



Gökçe Dayı, yeni sezonlarda da sportif başarıları, pazarlama alanında elde ettikleri ödüllerle taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.





