Altın neden yükseliyor, yükseldi? 17 Nisan 2025





Güncel Altın Fiyatları (17 Nisan 2025 Perşembe)





Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.080,76 TL, satış 4.081,21 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.529,21 TL'den alınırken, 6.672,78 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.609,48 TL'den işlem görüyor. ABD doları karşısında yaşanan değer kaybı, jeopolitik tansiyonlar ve büyüme endişeleriyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

Altının ons fiyatı, 17 Nisan sabahı uluslararası piyasalarda 3.292 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından gelen küçük düzeltmeyle birlikte yüzde 1,84'lük artışla 3.289 dolar seviyesinde dengelendi. Bu tarihi seviye, yatırımcıların güvenli liman talebindeki artışı net biçimde ortaya koydu.

Analistler, ABD dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarındaki bu yükselişte kritik rol oynadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel büyüme ile ilgili süregelen belirsizlikler, altını cazip hale getirdi.

Yurt içinde de yatırımcıların dikkatle takip ettiği gram altın fiyatı, ons altındaki sert yükselişin etkisiyle yüzde 1,91 oranında artarak 4.030 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.



Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasadaki belirsizlik sürdüğü sürece altın güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle büyük merkez bankalarının yönüne dair net sinyaller gelmedikçe yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeyi sürdürecektir" dedi.