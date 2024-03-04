Haber Tarihi: 04 Mart 2024 11:42 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 11:42

Altın neden yükseliyor, düşer mi, yükselir mi? Mart-2024

Son dakika altın haberleri... Mart 2024 altın fiyatları: altın düşer mi, yükselir mi, yükselecek mi soruları yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor. Son zamanların en düşük seviyesini gören altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail - Filistin çatışmasının başlamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın yükselecek mi? Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? İşte İslam Memiş'ten 2024 yılı altın tahmini

Altın neden yükseliyor, düşer mi, yükselir mi? Mart-2024
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Haftanın ilk işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELECEK Mİ 2024  

Altın fiyatları yükseliş grafiği sürdürmeye devam ediyor. Ons altın 2086 dolara kadar yükseldi.

Altın yatırımcılarını mutlu edecek yükseliş hareketi başladı. Fed'in faizi sabit tutup indirim yapmayacağına yönelik beklentiler güçlense de altın fiyatları yükseliyor.

Ons altın güne 2083 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2079 dolar, en yüksek de 2086 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2081 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2102 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2097 lira, en yüksek de 2131 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2100 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2154 liradan alınırken 2169 liradan satılıyor.

KOMİSYONSUZ GRAM ALTIN DURGUN

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1948 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1939 lira, en yüksek de 1970 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1960 liradan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN SAKİN

Kapalıçarşı'da gram altın 2045 liradan alış, 2053 liradan satış olarak işlem görüyor.

BANKALARDA MARJ ARALIĞI AÇIK

Bankalarda alış 1936, satış 1998 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 62 lira seviyesinde.
ALTIN YÜKSELİR Mİ? 2024 İÇİN İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Bozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.

Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."

 

 
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