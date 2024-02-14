Altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor? 2024

Altın fiyatları ABD ocak ayı enflasyonu verisi sonrası merak konusu oldu. Altın fiyatları ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte hızla geriledi. Peki, altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor?



ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda ise yüzde 3.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD'den gelen veriler sonrasında dolar güç kazanırken altın düştü.



ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?



Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ons altın, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ABD ocak TÜFE verisinin ardından kaç oldu? ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı. Açıklanan güçlü veriler, ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda ABD enflasyonunun ardından Ons altın 2010 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 1986 liraya kadar düştü. Kapalıçarşı'da gram altın 2052 liradan alınırken 2059 liradan satılıyor.



ABD enflasyon verisinin ardından dolar ise güç kazandı. Bankalararası piyasada dolar/TL 30,72, euro/TL 33,08 seviyesinde işlem görüyor.

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