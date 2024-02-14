Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 14:19

Altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor? 2024

Altın fiyatları neden geriledi, sorusu araştırılıyor. Altında ABD enflasyonu etkisi yaşandı. Altın sert düştü. Altının düşüşü hızlandı. Peki, altın neden düştü? Altın fiyatları neden geriledi, kaç oldu? İşte detaylar....

Altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor? 2024
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Altın fiyatları ABD ocak ayı enflasyonu verisi sonrası merak konusu oldu. Altın fiyatları ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte hızla geriledi. Peki, altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor?

ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda ise yüzde 3.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD'den gelen veriler sonrasında dolar güç kazanırken altın düştü.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. Ons altın, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ABD ocak TÜFE verisinin ardından kaç oldu? ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklandı. Açıklanan güçlü veriler, ABD ekonomisinin dirençli olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda ABD enflasyonunun ardından Ons altın 2010 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 1986 liraya kadar düştü. Kapalıçarşı'da gram altın 2052 liradan alınırken 2059 liradan satılıyor.

ABD enflasyon verisinin ardından dolar ise güç kazandı. Bankalararası piyasada dolar/TL 30,72, euro/TL 33,08 seviyesinde işlem görüyor.
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