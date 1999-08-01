Altın Kaplama PS 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu

Sony, bu senenin sonlarında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i kullanıcılarına sunacak. Şirket, yeni nesil konsolunun ne gibi donanım özelliklerine sahip olacağını, nasıl bir tasarımla birlikte geleceğini ve konsola hangi oyunların geleceği birçok detayı açıkladı. Ancak konsolla ilgili en çok merak edilen şey hâlâ bilinmiyor: fiyatı.



Yeni nesil PlayStation'ın ne gibi donanımsal özelliklere sahip olduğunu, deneysel diyebileceğimiz tasarımını, kontrolcüsünü, çıkacak oyunları, bir dijital diğeri sürücülü olmak üzere iki varyantı olduğunu öğrensek de hâlâ PlayStation 5'in fiyatı açıklanmış değil. Ancak Sony'nin yeni konsolun fiyatını açıklamaması, altın kaplama PlayStation'ın fiyatının açıklanmayacağı anlamına da gelmiyor.



Altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları belli oldu



Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplama PlayStation 5'in ön siparişlerini almaya yarından itibaren başlayacak. Üstelik altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları da belli oldu. Buna göre fiyatlar şöyle;



24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin

18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin

Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin

24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin

18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin

Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin

PlayStation 5 kontrolcüsü: 649 sterlin

PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin



Ayrıca şirketin yaptığı açıklamaya göre bu ürünler sadece 250 adetle sınırlı olacak. Fiyatın içerisinde 1 adet PlayStation 5 konsolu, 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklık bulunacak. Dünyanın her yerine gönderilecek olan bu ürünler, ahşap bir kutu içerisinde gelecek ve taşıma sırasında sigorta kapsamında olacak.



Kaynak: webtekno.com



