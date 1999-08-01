Altın Kaplama PS 5'in ön sipariş fiyatları belli oldu
Sony, henüz yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatını açıklamasa da özel tasarım PlayStation 5'lerin fiyatı belli oldu. Buna göre altın kaplama PlayStation 5'lerin fiyatı 7.999 sterlinden başlayacak.
Sony, bu senenin sonlarında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i kullanıcılarına sunacak. Şirket, yeni nesil konsolunun ne gibi donanım özelliklerine sahip olacağını, nasıl bir tasarımla birlikte geleceğini ve konsola hangi oyunların geleceği birçok detayı açıkladı. Ancak konsolla ilgili en çok merak edilen şey hâlâ bilinmiyor: fiyatı.
Yeni nesil PlayStation'ın ne gibi donanımsal özelliklere sahip olduğunu, deneysel diyebileceğimiz tasarımını, kontrolcüsünü, çıkacak oyunları, bir dijital diğeri sürücülü olmak üzere iki varyantı olduğunu öğrensek de hâlâ PlayStation 5'in fiyatı açıklanmış değil. Ancak Sony'nin yeni konsolun fiyatını açıklamaması, altın kaplama PlayStation'ın fiyatının açıklanmayacağı anlamına da gelmiyor.
Altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları belli oldu
Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplama PlayStation 5'in ön siparişlerini almaya yarından itibaren başlayacak. Üstelik altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları da belli oldu. Buna göre fiyatlar şöyle;
24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin
18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin
Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin
24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin
18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin
Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin
PlayStation 5 kontrolcüsü: 649 sterlin
PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin
Ayrıca şirketin yaptığı açıklamaya göre bu ürünler sadece 250 adetle sınırlı olacak. Fiyatın içerisinde 1 adet PlayStation 5 konsolu, 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklık bulunacak. Dünyanın her yerine gönderilecek olan bu ürünler, ahşap bir kutu içerisinde gelecek ve taşıma sırasında sigorta kapsamında olacak.
Kaynak: webtekno.com
Yeni nesil PlayStation'ın ne gibi donanımsal özelliklere sahip olduğunu, deneysel diyebileceğimiz tasarımını, kontrolcüsünü, çıkacak oyunları, bir dijital diğeri sürücülü olmak üzere iki varyantı olduğunu öğrensek de hâlâ PlayStation 5'in fiyatı açıklanmış değil. Ancak Sony'nin yeni konsolun fiyatını açıklamaması, altın kaplama PlayStation'ın fiyatının açıklanmayacağı anlamına da gelmiyor.
Altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları belli oldu
Truly Exquisite isimli şirket, altın kaplama PlayStation 5'in ön siparişlerini almaya yarından itibaren başlayacak. Üstelik altın kaplama PlayStation 5'in fiyatları da belli oldu. Buna göre fiyatlar şöyle;
24K Gold Digital PlayStation 5: 7.999 sterlin
18K Rose Gold Digital PlayStation 5: 8.099 sterlin
Platinium Digital PlayStation 5: 8.199 sterlin
24K Gold Disc PlayStation 5: 8.099 sterlin
18K Rose Gold Disc PlayStation 5: 8.1999 sterlin
Platinium Disc PlayStation 5: 8.299 sterlin
PlayStation 5 kontrolcüsü: 649 sterlin
PlayStation 5 kulaklık: 399 sterlin
Ayrıca şirketin yaptığı açıklamaya göre bu ürünler sadece 250 adetle sınırlı olacak. Fiyatın içerisinde 1 adet PlayStation 5 konsolu, 2 adet DualSense kontrolcüsü ve 1 adet 3D Pulse kulaklık bulunacak. Dünyanın her yerine gönderilecek olan bu ürünler, ahşap bir kutu içerisinde gelecek ve taşıma sırasında sigorta kapsamında olacak.
Kaynak: webtekno.com
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