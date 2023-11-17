Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi, yükselecek mi 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacaklara ve elinde altın bulanınlara 'altın alma zamanım geldi' şeklinde önerilerde bulunuyor...Memiş, "Gram altın TL fiyatında yine almam uyarılarım vardı. 2 haftadır, 2 cumadır 1873'e kadar yükseldi gram altın.1830 devamında 1810 destek seviyeleri var. Gram altın TL şu anda 1829 - 1830 lira aralığında. Yine 1820, devamında 1810 lirayı takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını yakından takip etmeli. Çünkü dolar güçlü durduğu için onsa kıyasla gramın düşüşleri sınırlı.Dolayısıyla gram altın yatırımcısı bu teknik geri çevirmeleri fırsata çevirebilir. Orta ve uzun vadeli bir plan varsa, altın almam gerekiyorsa bu geri çekilmeler artık, benim altın alma zamanım geldi diye bu tabloyu okutuyor.Yukarı yönlü hareketler sertleşebilir. Bir ay önce 1668 liraydı. Fırsat vermeden yükseldi, 110 liralık bir artış oldu. Düşüşler kalıcı olmayacak. Artık benim altın alma vaktim yavaş yavaş geldi diye ekranı gözlemlememiz gerekiyor.Sakın ola ki 1776, 1780'li rakamları görüyorsunuz ya internette, telefonda falan sakın ola ki bu fiyatlara aldanmayın, öyle bir fiyat yok. Alım satım yapayım demeyin." ifadelerini kullandı.Gram altın alış fiyatı 1.830,50 TLGram altın satış fiyatı 1.830,76 TLÇeyrek altın alış fiyatı 3.030,00 TLÇeyrek altın satış fiyatı 3.069,00 TLYarım altın alış fiyatı 6.079,00 TLYarım altın satış fiyatı 6.139,00 TLCumhuriyet altını alış fiyatı 12.122,00 TLCumhuriyet altını satış fiyatı 12.227,00 TLATA altın alış fiyatı 12.264,22 TLATA Altın satış fiyatı 12.575,67 TL22 ayar bilezik gram fiyatı alış 1.696,79 TL22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.713,84 TLTam atın alış fiyatı 11.892,58 TLTam altın satış fiyatı 12.129,20 TBozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."