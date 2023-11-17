Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 10:18

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi, yükselecek mi 2023

Son dakika altın haberleri... Kasım 2023 altın fiyatları: altın düşer mi, yükselir mi, yükselecek mi soruları yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor. Son zamanların en düşük seviyesini gören altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail - Filistin çatışmasının başlamasıyla yönünü yukarı çevirdi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın yükselecek mi? Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte İslam Memiş'ten 2023 yılı altın tahmini

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi, yükselecek mi 2023
Abone Ol
"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı.  Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELECEK Mİ 2023  
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın alacaklara ve elinde altın bulanınlara 'altın alma zamanım geldi' şeklinde önerilerde bulunuyor...

Memiş, "Gram altın TL fiyatında yine almam uyarılarım vardı. 2 haftadır, 2 cumadır 1873'e kadar yükseldi gram altın.

1830 devamında 1810 destek seviyeleri var. Gram altın TL şu anda 1829 - 1830 lira aralığında. Yine 1820, devamında 1810 lirayı takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı ons altını yakından takip etmeli. Çünkü dolar güçlü durduğu için onsa kıyasla gramın düşüşleri sınırlı.

Dolayısıyla gram altın yatırımcısı bu teknik geri çevirmeleri fırsata çevirebilir. Orta ve uzun vadeli bir plan varsa, altın almam gerekiyorsa bu geri çekilmeler artık, benim altın alma zamanım geldi diye bu tabloyu okutuyor.

Yukarı yönlü hareketler sertleşebilir. Bir ay önce 1668 liraydı. Fırsat vermeden yükseldi, 110 liralık bir artış oldu. Düşüşler kalıcı olmayacak. Artık benim altın alma vaktim yavaş yavaş geldi diye ekranı gözlemlememiz gerekiyor.

Sakın ola ki 1776, 1780'li rakamları görüyorsunuz ya internette, telefonda falan sakın ola ki bu fiyatlara aldanmayın, öyle bir fiyat yok. Alım satım yapayım demeyin." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın alış fiyatı 1.830,50 TL

Gram altın satış fiyatı 1.830,76 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 3.030,00 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Çeyrek altın satış fiyatı 3.069,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 6.079,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 6.139,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 12.122,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 12.227,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

ATA altın alış fiyatı 12.264,22 TL

ATA Altın satış fiyatı 12.575,67 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 1.696,79 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.713,84 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam atın alış fiyatı 11.892,58 TL

Tam altın satış fiyatı 12.129,20 T


ALTIN YÜKSELİR Mİ? 2023 İÇİN İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Bozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.

Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Altın yükselecek mi
Gündem

Diğer Haberler

A Milli Takım 621. maçına çıkıyor Milli Takım A Milli Takım 621. maçına çıkıyor
Manchester United ile Hull City yenişemedi! Manchester United Manchester United ile Hull City yenişemedi!
ReelShort nedir, nasıl kullanılır? Gündem ReelShort nedir, nasıl kullanılır?
Manchester United'da 'Sir'ler' devrimi! Manchester United Manchester United'da 'Sir'ler' devrimi!
İki hareket arasındaki fark: 5 maç men cezası Fenerbahçe İki hareket arasındaki fark: 5 maç men cezası
2024 Ramazan bayramı ne zaman? 2024 Ramazan başlangıcı Gündem 2024 Ramazan bayramı ne zaman? 2024 Ramazan başlangıcı
Arjantin - Uruguay maçında ortalık karıştı! Dünya Futbolu Arjantin - Uruguay maçında ortalık karıştı!
Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2023-2024 Gündem Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar? 2023-2024
A Milli Takım, Almanya'ya konuk oluyor Milli Takım A Milli Takım, Almanya'ya konuk oluyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mehmet Büyükekşi'den hakemler için açıklama!
2
İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!
3
Fenerbahçe'deki düşüşün sebebi belli oldu!
4
Arda Turan, akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti
5
Galatasaray'da 2 yeni transfer için ayrılık gelişmesi
6
Beşiktaş'a Bulgaristan'dan iki transfer
7
FLAŞ: Alex Ferguson, MANU'ya geri dönüyor!

SON HABERLER

yukarı ok