Altın fiyatları neden yükseliyor, düşer mi? Mart-2024

Vadeli altın kontratları Salı günü üst üste üçüncü seansda da rekor kırarak yükselişini sürdürdü. Ancak analistler, bu artışı altına hücum olarak nitelendirmekten kaçınıyor ve piyasadaki nüanslı eğilimlere dikkat çekiyor.Altın fiyatlarındaki artış, zayıf ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin beklentileri artırmasıyla desteklendi. Bu durum ABD doları ve Hazine getirilerinin düşmesine katkıda bulunarak yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneltti.Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın tüm yatırımcılar için geçerli olmadığını ve söylendiği gibi altına büyük bir hücumun olmadığını söylüyor. BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, Batılı yatırımcılar arasında, özellikle de fiziki külçelerde önemli bir talep artışı gözlemlemediklerini belirtiyor. Altın borsa yatırım fonlarına olan talep salgın öncesi seviyelere geri dönmüş olsa da, madeni para dükkanları müşteri satışlarının fazlalığına tanık oluyor.

Yine de, bugün Nisan teslim vadeli altın kontratları %0,7 yükselerek ons başına 2.141,90$'a ulaştı ve Pazartesi gününün rekor seviyesini aştı. Ancak gün içi zirve, 4 Aralık'ta kaydedilen gün içi rekor seviyenin altında kaldı.Sprott Asset Management Yönetici Ortağı Ryan McIntyre, altın fiyatlarındaki yükselişi ekonomik belirsizliğe bağlıyor. Altın genellikle ekonomik daralma dönemlerinde, faiz oranları düştüğünde ve altın daha cazip hale geldiğinde iyi performans gösteriyor. Institute for Supply Management'ın imalat ve hizmet sektörü PMI'larına ilişkin son raporları da ekonomik daralmaya işaret ediyor ve altın fiyatlarındaki artışa katkıda bulunuyor.Kitco.com Kıdemli Analisti Jim Wyckoff, para politikalarının değerli metal ticaretini yönlendirmedeki rolünü vurguluyor. Altın yatırımcıları büyük merkez bankalarının olası gevşeme önlemlerini takip ediyor, bu da ABD doları ve Hazine getirilerini baskılarken metallere olan talebi artırabilir.Ancak Adrian Ash, özellikle Fed'in enflasyonu engellemek için daha yüksek faiz oranlarını sürdürmeye karar vermesi durumunda, altının gelir eksikliğinin onu merkez bankası eylemlerine karşı savunmasız hale getirebileceği konusunda uyarıyor.Kaynak: Altın fiyatları neden yükseliyor, ne kadar devam edecek

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1948 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1939 lira, en yüksek de 1970 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1960 liradan işlem geçiyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2045 liradan alış, 2053 liradan satış olarak işlem görüyor.

Bankalarda alış 1936, satış 1998 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 62 lira seviyesinde.

Haftanın ilk işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...Bozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."