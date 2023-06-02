Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Canlı 2 Haziran 2023

"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı. Altının 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...2 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...Gram altın alış: 1.331,34Gram altın satış: 1.331,57Çeyrek altın alış: 2.243,00Çeyrek altın satış: 2.304,00Yarım altın alış: 4.473,00Yarım altın satış: 4.593,00Tam altın alış: 8.960,00Tam altın satış: 9.242,00Cumhuriyet altını alış: 9.085,00Cumhuriyet altını satış: 9.222,00Ata altın alış: 9.222,00Ata altın satış: 9.423,00Yarım Altın kaç TL: 4.219,99 TLAltın fiyatları yeni haftaya durgun girmiş durumda. Geçen hafta yükselişine sürekli olarak devam eden gram altından yeni bir rekor gelmişti. Fiyatlardaki yükseliş vatandaşları tedirgin ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Hem altın fiyatları için hem de dolar için önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Deprem geliyor!Piyasalardaki yaşanan son durumları değerlendiren İslam Memiş, "Evet piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbul endeksi 5353 puanda,%1'lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım." açıklamasında bulundu.'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa, borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf ancak beklediğimiz seviyeler var, mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız yani kırılma noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı seviyede bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum.Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir buna dikkat çekmek istiyorum çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.Dolar kuru içinde önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, korkutan senaryoyu açıkladı. Doların 24-25 TL seviyelerini göreceğini belirten İslam Memiş, tarih vererek şu ifadeleri kullandı:"Dolar tarafında malum, stabil yani bir dalgalanma yok 18,81 lira seviyesinde ama serbest piyasalarda dolar TL kuru şu an itibariyle 19,05 19,07 lira arasında yani Kapalı Çarşı piyasada, dövizcilerde, bankalarda 19 lira seviyesi üzerinde bir dolar kuru var. Ekranlarda 18,81 lira seviyesinde bir kur var ve bu kurunda bozulmasını en azından seçimlere kadar beklemiyoruz ama seçimlerden sonra yukarı yönlü kur atakları da yaşanabilir özellikle yılın yarısından sonra Haziran ayından sonraki süreçlerde Dolar TL kuralında 24-25 lira aralığı yaşanırsa bizim için sürpriz olmayacaktır.Euro TL kuru dolara kıyasla yılın ilk 3 haftasında,yılın ilk ayında diyelim yine performansı iyi, en azından euro dolar kalitesi 2022 yılında malum yirmi yılın dip seviyesine kadar gerilemişti 0,95 seviyesine kadar, şu anda 1,08,58 seviyesinde ve yıllık bazda euro dolar paritesinde 1.15 seviyesinde yukarıda takip etmeye devam edeceğiz, düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendireceğiz ve dolayısıyla da euro tekrar uzun bir aradan sonra ,8 ay aradan sonra tekrar doların üzerine çıkmış oldu 20.42 ekranlarda ama serbest piyasalardaki kur 20,66 lira seviyesinde yine Euro'nun dolara kıyasla performansının iyi olduğunu gözlemliyoruz."Gram altın için yeni bir seviye veren İslam Memiş, tarih verdi. Gram altının 1.550 liraya kadar yükseleceğini belirten Memiş, "Gram altın TL fiyatı yeni bir rekor tazeledi ekranlarda ; 1175 lira seviyesi görüldü ama Serbest piyasalarda Kapalı Çarşı piyasasında 1195 lira seviyesi görüldü. Bu da 1114 lira seviyesinde yıla başlayan gram altın TL fiyatının 3 haftalık zarfı içinde gramında 81 liralık bir değer artışıyla 1195 liraya bugün yükseldiğini gördük. %8,5 %9 civarında bir değer artışı var 3 haftalık süre içinde, burada altın yatırımcısına da şu uyarılarda bulunuyoruz, diyoruz ki; yükselişler bitmedi, bu yıl altın tarafında ve gümüş tarafında rekor duymaya devam edeceğiz yani bu cümleyi çok sık duyacağız ,çünkü yukarıda orta ve uzun vadede gram altın TL fiyatında 1280,1350,1450,1500 hatta 1550 rakamlarını görebiliriz.O yüzden de altın bulunduran yatırımcısı satmak için çok heyecanlı olmamalı, çok sabırsız olmamalı yukarıda daha çok alanlarımız var, yıllık bazda ama düşüş yönündeki bu sürece baktığımız zaman da düşüş sürecindeki trendimiz önümüzdeki 2 hafta boyunca gram altın TL fiyatında; aşağıda 1150 lira seviyesi var .Özellikle ons altında bir düşüş beklentimiz var, ons altında 100 dolarlık bir trend var, özellikle altın ons fiyatı 1825 dolar seviyesinden yıla başladı bugün 1942 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz, altının ons fiyatında 2350 ,2500 dolar seviyesine kadar da bir yükseliş ön gördüğümü söyleyebilirim ,altın ons fiyat yıllık bazda trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim." dedi.