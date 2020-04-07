Altın fiyatları bugün 6 Nisan 2020 ne oldu ( Gram altın - çeyrek altın - yarım altın - tam altın)

6 Nisan 2020 Altın fiyatları her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, altın fiyatları ne kadar?
6 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış fiyatı: 2.110,00 TL / Satış fiyatı: 2.142,00 TL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış fiyatı: 355,07 TL / Satış fiyatı: 355,42 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış fiyatı: 509,57 TL / Satış fiyatı: 521,42 TL YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış fiyatı: 1.015,96 TL / Satış fiyatı: 1.042,84 TL TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış fiyatı: 2.101,98 TL / Satış fiyatı: 2.155,83 TL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış fiyatı: 2.110,00 TL / Satış fiyatı: 2.142,00 TL