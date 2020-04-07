Altın fiyatları bugün 6 Nisan 2020 ne oldu ( Gram altın - çeyrek altın - yarım altın - tam altın)

6 Nisan 2020 Altın fiyatları her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, altın fiyatları ne kadar?6 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARIAlış fiyatı: 2.110,00 TL / Satış fiyatı: 2.142,00 TLAlış fiyatı: 355,07 TL / Satış fiyatı: 355,42 TLAlış fiyatı: 509,57 TL / Satış fiyatı: 521,42 TLAlış fiyatı: 1.015,96 TL / Satış fiyatı: 1.042,84 TLAlış fiyatı: 2.101,98 TL / Satış fiyatı: 2.155,83 TLAlış fiyatı: 2.110,00 TL / Satış fiyatı: 2.142,00 TL