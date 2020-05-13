Altın filmi oyuncu kadrosu, konusu, başrolü

Altın filmi, bu akşam ekranlarda olacak. Hırslı bir madencinin maceralarının anlatıldığı Altın filminin konusu internette araştırılıyor. Peki, Altın filminin konusu ne? İşte detaylar…

13 Mayıs 2020 17:13
Altın filmi oyuncu kadrosu, konusu, başrolü
Yönetmenliğini Stephen Gaghan'ın yaptığı 2016 yılının dikkat çeken filmlerinden biri olan Altın, hırslı bir madenci olan Kenny Wells'in yükselişini konu alıyor. İşte Altın filmi ile ilgili merak edilenler…
ALTIN KONUSU NE

Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells'i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya'nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street'in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilir.

ALTIN FİLMİ OYUNCULARI

Matthew McConaughey – Kenny Wells

Edgar Ramirez – Michael Acosta

Bryce Dallas Howard – Kay

Corey Stoll – Brian Woolf

Toby Kebbell – Paul Jennings

Bill Camp – Hollis Drescher

Joshua Harto – Lloyd Stanton

ALTIN FİLMİ FRAGMANI İZLE

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