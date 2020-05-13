Altın filmi oyuncu kadrosu, konusu, başrolü

Matthew McConaughey

Edgar Ramirez

Bryce Dallas Howard –

Corey Stoll

Toby Kebbell –

Bill Camp

Joshua Harto

ALTIN FİLMİ FRAGMANI İZLE

Yönetmenliğini Stephen Gaghan'ın yaptığı 2016 yılının dikkat çeken filmlerinden biri olan Altın, hırslı bir madenci olan Kenny Wells'in yükselişini konu alıyor. İşte Altın filmi ile ilgili merak edilenler…Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells'i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya'nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street'in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilir.– Kenny Wells– Michael AcostaKay– Brian WoolfPaul Jennings– Hollis Drescher– Lloyd Stanton