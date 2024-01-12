Altın düşer mi, yükselir mi, yükselecek mi 2024

ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte altın fiyatları gerileme gösterdi.

ABD Merkez Bankası Fed, faizi enflasyon ve işsizlikteki verilerde oluşacak olan ılımlı havaya göre değiştirmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon nedeniyle faiz indirimi süreci bir süre daha ertelenmiş oldu.

Ons altın güne 2023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2023 dolar, en yüksek de 2041 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2031 dolardan işlem geçiyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1948 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1939 lira, en yüksek de 1970 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1960 liradan işlem geçiyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2045 liradan alış, 2053 liradan satış olarak işlem görüyor.

Bankalarda alış 1936, satış 1998 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 62 lira seviyesinde.

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimi ihtimalini erken fiyatladı. ABD'de Aralık ayında enflasyon tahminlerin oldukça üstünde gerçekleşti. ABD'de Aralık ayında enflasyon aylık 0.3 yıllık yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Aylıkta beklenti yüzde 0.2, yıllıkta ise 3.2 seviyesindeydi.Bozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."