Altın düşer mi, düşecek mi, yükselir mi? 2024

Almanya merkezli dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Trump'ın zaferinin ekonomi ve uluslararası siyasette nasıl sonuçlar doğuracağını analiz etti.

Trump, 25 Ocak'ta görevi devralacak.

Bankaya göre, Trump'ın seçilmesini olası sonuçları başlıklar halinde şöyle olacak:

- Yıl sonunda daha güçlü dolar olasılığı yüksek,

- Yıl sonu euro-dolar tahmini 1,05,

- Avrupa Merkez Bankası'nın aralıkta 50 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor,

- Vergi indirim/deregulasyon retoriği risk varlıkları için pozitif olur

- Basına sızabilecek Ukrayna 'barış planları' gozlenecek.

DOLAR GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

Trump'ın seçim zaferine yakın olması, doların hareketlenmesine neden oldu. Dolardaki artış dünya genelindeki para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarken, euro yüzde 2 oranında düştü.

Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 104,97 ulaştı. Dolar endeksinin 2023 başından beri en büyük günlük yükselişini gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 1,7 düşüşle 1,0744'e geriledi.

JPMorgan Investment Management portföy yöneticisi Priya Misra, "Trump'ın gümrük tarifeleri ve vergilerle ilgili planı daha yüksek enflasyon ve daha yüksek açıklarla sonuçlanacaktır ve bu da daha uzun süre yüksek faiz oranları anlamına gelecektir" dedi.

Yüksek faiz ise doların yüksek seyrini sürdürmesi, altın fiyatlarının ise baskılanmasını beraberinde getirebilir.

Öte yandan iç piyasada dolar güne 34,30, euro 36,78 liradan başladı.

Gram altın 3 bin 106, çeyrek altın 5 bin 70 liradan satılıyor

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump sabah saatlerinde zaferini ilan etti. Seçim çalışmaları sırasında Trump, kazanması halinde Çin'e adeta vergi bombardımanı uygulayacağını açıklamıştı. Uzmanlar ise Trump'ın kazanması halinde bunun Asya piyasalarında baskı oluşturarak yuanda çekilme yaratabileceğini belirtiyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Trump ekonomi savaşını başlatacak mı?