Altın artacak mı, yükselir mi, yükselecek mi, düşer mi 2023

"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı. Altının 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...Gram altın tarafında 1700TL seviyesine yakın tutunma hareketleri takip ediliyordu. Özellikle son dönemde ons altının nispeten geri çekilmesi ile birlikte bu seviye altında fiyatlama gören sarı metal dün Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması ile birlikte ons altın tarafında 1976 dolar seviyelerine hafif yükseliş hareketi sonrası gün içerisinde 1707TL seviyesini test etti.Yurtiçinde gram altın fiyatlarında ana direnç noktası 1715TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1720TL ve 1725TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1710TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1705TL ve 1700TL destek bölgeleri takibimizde olacak.-------------------------------------------------------------------------Altın, yatırımcıların Çin'deki durgun toparlanmanın küresel büyüme üzerindeki etkisi ve Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünde sona yaklaştığına dair işaretlerleri değerlendirmesiyle tahvil getirilerinin düşmesi sonrası yükseldi.Spot altın ons başına 1.960 dolardan işlem görüyor. Gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.684 TL rekor tazeledi.Asya'nın en büyük ekonomisine ilişkin endişeler sonrası ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, olası dalgalanma etkileri hakkında uyarılarda bulunurken ABD tarafında ise bir resesyon beklemediğini söyledi.Bu durum, altın için genellikle olumsuz olan faiz artış döngüsünde Fed'in yakında duraklamaya gidebileceğine dair iyimserliği artırıyor.Bu umutlar değerli metal karşı güveni tetiklerken Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Pazartesi günü spot altın destekle Borsa yatırım fonlarına girişler, varlıkların 19 günlük düşüş serisini takiben ikinci günde de yükseldiğini gösterdi.Öte yandan net uzun pozisyonları beş haftanın en yüksek seviyesine çıkaran para yöneticileri, altını daha cazip görmeye başladı.Swap yatırımcıları, haftalardır yeni bir faiz artışı için pozisyon alırken Fed'in bu ay sonunda yapılacak toplantıda faizleri 25 baz puan daha artıracağı neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda.Bu durum potansiyel bir sıkılaştırmanın etkisinin altın için hali hazırda fiyatlandığını gösteriyor.Yatırımcılar önümüzdeki dönem için tüketicilerin yükselen faizlere karşı nasıl tepki verdiğinin işareti olarak Salı günü yayımlanacak ABD perakende satış verileri ve ABD bilanço sezonunu takip edecek.Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya, "Kurumsal ABD tarafında hem bir resesyonun önleneceği hem de tüketici direncinin devam edeceği konusunda fazla iyimserse, daha fazla Fed sıkılaştırmasının fiyatlandırılması gerekebilir" değerlendirmesinde bulundu.ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın 1959 dolara kadar yükseldikten sonra 1957 dolardan kapandı.Dün 1620 liradan açılan gram altın ABD enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1647 liraya yükselerek rekor kırdı. Gram altın günü 1644 liradan kapattı.Haftanın dördüncü işlem gününe 1957 dolardan başlayan ons altın 1962 dolar seviyesine yükselerek 1 ayın zirvesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 1956 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1955 dolar seviyesi görüldü.Bugüne 1644 liradan başlayan gram altın 1651 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1644 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1640 lira seviyesi test edildi.Altın fiyatları yeni haftaya durgun girmiş durumda. Geçen hafta yükselişine sürekli olarak devam eden gram altından yeni bir rekor gelmişti. Fiyatlardaki yükseliş vatandaşları tedirgin ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Hem altın fiyatları için hem de dolar için önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Deprem geliyor!Piyasalardaki yaşanan son durumları değerlendiren İslam Memiş, "Evet piyasalarda biraz daha dalgalı seyir var ve belirsizlik fiyatlamalar var, bu da yatırımcıların aslında yatırım araçlarında acaba hangi yatırım araçlarını tavsiye edebiliriz veya hangi yatırım araçları kazandırır noktasında, yükselenler düşer mi düşenler yükselir mi gibi çok sorular gelmeye başladı yatırımcılarda. Dilerseniz borsa tarafından yavaş yavaş yorumlamaya başlayalım; Borsa İstanbul endeksi 5353 puanda,%1'lik bir satış var, borsa tarafında dalgalı bir seyire yıllık bazda odaklanmak gerekiyor yani ne dip seviyeler ne de zirve seviyeler görüldü, olaya böyle bakmak lazım." açıklamasında bulundu.'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Yatırımcılar genelde yıllık ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bu Piyasayı görmesi lazım genelde kumar piyasası olarak görmemesi gerekiyor, kredili işlem yapmaması gerekiyor, hisselerini mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu tedbirleri aldıktan sonra uzun vadeli bir yatırımcıysa, borsa tarafında bir zarar etme olasılığı çok zayıf ancak beklediğimiz seviyeler var, mesela yıl içerisinde 4400 puan seviyesinin dip seviyesi 6.500 puan seviyesinin zirve seviyesi olarak takip edeceğiz ve bugünkü seviyeleri gözünde bulundurduğumuz zaman da tam böyle orta noktadayız yani kırılma noktası yukarı yönlü de olacak, aşağı yönlü de olacak ve dalgalı seviyede bu fiyatlamalar devam edecek diye tahmin ediyorum.Satış noktasında son bir hamle daha gelebilir buna dikkat çekmek istiyorum çünkü aşağıda biraz daha alanı var, düzeltme alanı var. Teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu için düşüşler mutlaka yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.