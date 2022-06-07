Altekma, Yunus Emre Tayaz'la tekrar anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da forma giyen Yunus Emre Tayaz takımda devam edecek.



Altekma'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile yeniden anlaşıldığı belirtildi.



2022 Akdeniz Oyunları Erkek Milli Takım kadrosuna da davet edilen Emre Tayaz geçen sezon set başı 0,63 blok ortalamasıyla mücadele etti.



Altekma'da 3. sezonuna geçirecek orta oyuncu, daha önce Fenerbahçe, BAL Spor, Ziraat Bankkart ve İnegöl Belediyespor'da forma giydi.









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