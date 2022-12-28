Altekma'ya Rus smaçör

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, kadrosunu Slovak asıllı Rus smaçör Lukas Divis'le güçlendirdi.



Altekma'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta formaları giyen 36 yaşındaki oyuncunun ligin ikinci yarısında İzmir ekibinde forma giyeceği belirtildi.



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 2,01 metre uzunluğundaki smaçörün 3,48 metre smaç yüksekliğine sahip olduğu aktarıldı.



Rusya'da Zenit Saint Petersburg, Lokomotiv Novosibirsk, Dynamo Lo, Polonya'da Jastrzebski Wegiel, Almanya'da VfB Friedrichshafen takımlarında da forma giyen Divis'in kariyerinde CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Rusya Ligi, Rusya Kupası ve Almanya Ligi şampiyonluklarının da bulunduğu kaydedildi.





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