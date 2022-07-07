Altekma, Umut Şahin'i renklerine bağladı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, geçen sezon Saint Joseph forması giyen 25 yaşındaki pasör Umut Şahin'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, Umut Şahin'i renklerine bağladı
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07 Temmuz 2022 15:52
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, pasör Umut Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Altekma'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Saint Joseph forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ziraat Bankkart altyapısından yetişen ve Arhavi Voleybol, Jeopark Kula Voleybol gibi takımların formalarını da giyen 1,97 boyundaki Umut Şahin, Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı.

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