Altekma, takım kaptanı Mehmet Özbek'le tekrar anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, takım kaptanı Mehmet Özbek 'in sözleşmesini uzattı.



Altekma Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında takım kaptanı Mehmet Özbek ile yeniden anlaşarak ilk adımı attıklarını belirtti.



Mehmet Özbek 'in takımları için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Köse, "İç transferdeki ilk anlaşmayı onunla yaparak başladık. Görüşmelerimiz sürüyor. Takımın temel taşlarını yerinde tutarak yeni transferlerle daha güçlü bir Altekma için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezon da Altekma'da forma giyecek 1984 doğumlu libero Mehmet Özbek 2021 daha önce Maliye Milli Piyango, Polis Akademisi, TED Kolejliler, Galatasaray, Fenerbahçe, Kula Belediyespor ve Arhavi Voleybol takımlarında mücadele etmişti.



