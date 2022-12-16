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Altekma'nın rakibi Fenerbahçe

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, 17 Aralık Cumartesi günü seyircisi önünde Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma'nın rakibi Fenerbahçe
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16 Aralık 2022 13:20
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 10 yenilgi alarak 8 puanla düşme hattında yer alan Altekma, 17 Aralık Cumartesi günü seyircisi önünde 8 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki 22 puanlı Fenerbahçe HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak ilk yarının son karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Son 7 maçını kaybeden Altekma, dişli rakibini yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.
 
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