Altekma, Kadir Cin'i renklerine bağladı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, smaçör Kadir Cin'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; altekmaspor.com
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Altekma, Kadir Cin'i renklerine bağladı
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05 Ocak 2023 16:56
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 35 yaşındaki smaçör Kadir Cin'le anlaştı.

Altekma Kulübünden yapılan açıklamada, "Smaçör Kadir Cin Altekma'da. Tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısında takımımızın formasını giyecek. Yeni evine hoş geldin Kadir Cin." ifadelerine yer verildi.

Kadir Cin, daha önce Arkas Spor, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Solhanspor ve Afyon Belediye'de forma giydi.

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