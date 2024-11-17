Altekma, İstanbul Gençlikspor'u dış sahada yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Altekma, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altekma, İstanbul Gençlikspor'u dış sahada yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2024 17:29
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Altekma, deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Salonu'ndaki mücadelede konuk ekip Altekma mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Altekma ligde 4. galibiyetini elde ederken, İstanbul Gençlikspor ise 5. kez kaybetti.
 Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

İstanbul Gençlikspor: Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Afshin Far (Muhammet Aray, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Halil Kurt)

Altekma: Burculjeviz, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak)

Setler: 23-25, 15-25, 26-24, 25-22, 9-15

Süre: 141 dakika (32, 26, 32, 33, 18)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery