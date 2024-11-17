Altekma, İstanbul Gençlikspor'u dış sahada yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Altekma, deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya geldi.



Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Salonu'ndaki mücadelede konuk ekip Altekma mücadeleyi 3-2 kazandı.



Bu sonuçla Altekma ligde 4. galibiyetini elde ederken, İstanbul Gençlikspor ise 5. kez kaybetti.

Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel



Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş



İstanbul Gençlikspor: Hasan Sıkar, Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Afshin Far (Muhammet Aray, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Halil Kurt)



Altekma: Burculjeviz, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak)



Setler: 23-25, 15-25, 26-24, 25-22, 9-15



Süre: 141 dakika (32, 26, 32, 33, 18)



