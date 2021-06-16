Altekma, Enes Atlı'yı transfer etti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 25 yaşındaki smaçör Enes Atlı'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; altekmaspor.com
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Altekma, Enes Atlı'yı transfer etti
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16 Haziran 2021 15:00
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 25 yaşındaki smaçör Enes Atlı'yı kadrosuna dahil etti.

Altekma Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Ziraat Bankası altyapısından yetişen ve geçen sezonu Haliliye Belediyespor'da kiralık geçiren 2,01 metre boyundaki smaçör, Enes Atlı'nın transfer edildiği belirtildi.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik ise Enes Atlı'nın Altekma ailesine faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Milli takım formasını da giymiş genç oyuncu yeni sezonda gücümüze güç katacak. Takım ruhuyla savaşan, 'Son topa kadar' sloganımıza katkı koyacak düzeyde mücadeleci bir oyuncu olan Enes'e 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.


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