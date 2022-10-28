Altekma, deplasmanda Develi Belediye'ye karşı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Hekimoğlu Global Connetc Travel BVİ'yi 3-0 yenerek moral bulan Altekma 29 Ekim Cumartesi günü Kayseri deplasmanında Develi Belediyespor'la karşılaşacak.
Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 7 puanla 9'uncu sırada yer alan İzmir ekibi, 5 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 7 puanla 9'uncu sırada yer alan İzmir ekibi, 5 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ