Altekma, deplasmanda Develi Belediye'ye karşı

Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Altekma, deplasmanda oynayacağı Develi Belediyespor'u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; altekmaspor.com
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Altekma, deplasmanda Develi Belediye'ye karşı
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28 Ekim 2022 15:17
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Hekimoğlu Global Connetc Travel BVİ'yi 3-0 yenerek moral bulan Altekma 29 Ekim Cumartesi günü Kayseri deplasmanında Develi Belediyespor'la karşılaşacak.

Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 7 puanla 9'uncu sırada yer alan İzmir ekibi, 5 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
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