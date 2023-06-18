Altekma'dan Matmeriçli'ye veda

EFELER Ligi'nde küme düşüp yeni sezonda Erkekler 1'inci Ligi'nde mücadele edecek Altekma'da Başantrenör Levent Matmeriçli ile yollar ayrıldı.



Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 8 yıldır başarıyla görev yapan Başantrenörümüz Levent Matmeriçli ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Matmeriçli'ye kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



Matmeriçli, 2022'de U22 Erkek Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştırdı.





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