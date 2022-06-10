Altekma'da ayrılık gerçekleşti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma'da ayrılık gerçekleşti
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10 Haziran 2022 15:40
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak.

Altekma'dan yapılan açıklamada, takıma katkılarından dolayı teşekkür edilen Hugo'ya kariyerinde başarılar dilendi.

2020-2021 sezonunda Altekma'ya transfer olan 31 yaşındaki Hugo, geçen sezon ligde 26 maçta mücadele etti.

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