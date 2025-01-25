Altekma, Cizre Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Altekma, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, Cizre Belediyespor'u rahat geçti
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25 Ocak 2025 17:07
 Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Altekma, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.  Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Ahmet Boz)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Bertuğ Ondes, Gülhan Emir Pınar, Bahov, Gutierrez (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Özgür Karababa, Branko Niyazi Ulaş Dokumacı, Ziliç )

Setler: 21-25, 22-25, 25-17, 22-25

Süre: 114 dakika (28, 27, 25, 34)

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