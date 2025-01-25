Altekma, Cizre Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Altekma, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi. Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Ahmet Boz)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Bertuğ Ondes, Gülhan Emir Pınar, Bahov, Gutierrez (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Özgür Karababa, Branko Niyazi Ulaş Dokumacı, Ziliç )
Setler: 21-25, 22-25, 25-17, 22-25
Süre: 114 dakika (28, 27, 25, 34)
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Ahmet Boz)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Bertuğ Ondes, Gülhan Emir Pınar, Bahov, Gutierrez (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Özgür Karababa, Branko Niyazi Ulaş Dokumacı, Ziliç )
Setler: 21-25, 22-25, 25-17, 22-25
Süre: 114 dakika (28, 27, 25, 34)