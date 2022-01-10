Altekma Basın Sözcüsü Başçı: 'Yenilgiyi kabullenmeyen bir takım haline geldik'

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'nın basın sözcüsü Cevat Başcı, son haftalarda yenilgiyi kabullenmeyen bir takım haline geldiklerini bildirdi.



Başcı, yaptığı yazılı açıklamada, sezona üst üste 7 mağlubiyetle başlamalarına rağmen daha sonra eski mücadeleci kimliklerini tekrar yakaladıklarını belirtti.



Her geçen maç üzerine koyarak kendilerini geliştirdiklerini aktaran Başcı, şunları kaydetti:



"Yenilgiyi kabullenemeyen bir takım haline geldik. Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta'dan sonra Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında elde ettiğimiz galibiyet bizi tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp, önümüzdeki haftalar için umutlandırdı. Takım içindeki birlik beraberliğimizi bozmadan, sahada en iyisini yapmak için sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermeden yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Cumartesi günü İzmir'de konuk edeceğimiz Yeni Kızıltepespor karşısında İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyoruz."





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