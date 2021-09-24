Altekma, Arkas Spor karşısında set alamadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, Arkas Spor karşısında set alamadı
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24 Eylül 2021 17:10
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.

Organizasyon bugünkü Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Gani Aslan

Altekma: Buculjevic, Hugo, Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Altay Demirci, Khani, Halil Dolaşık)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Hoag, Bertuğ Önder, Candido, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Enis Ay, Gökçen Yüksel)

Setler: 16-25, 19-25, 18-25)

Süre: 67 dakika (20, 24, 23)


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