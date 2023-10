Altaylı Marco Paixao: 'Maddi sıkıntılar yaşıyorum!'

1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalıp son olarak evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Altay'da paralarını alamayan futbolcuların geçen hafta antrenman boykotu yapmasının ardından yıldız golcü Marco Paixao da isyan bayrağını açtı. Yönetimin mali sıkıntıları aşamadığı kulüpte sezon başında serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen takımda kalan Portekizli golcü sosyal medya hesabından veryansında bulundu. Oğluyla birlikte yayınladığı fotoğrafın üzerine Türkçe açıklama yapıp içini döken yıldız futbolcu, mental çöküş yaşadığını söyledi.



2018 yılından beri forma giydiği kulüpte kendisini aşağılanmış ve utanmış hissettiğini dile getiren 38 yaşındaki Paixao, "İçimde taşıdıklarımı serbest bırakmam gerektiğini hissediyorum. Son 2.5 aydan sonra kendimi aşağılanmış ve utanmış hissediyorum. O kadar duygusal bir sınıra ulaştım ki bunu açığa vurmam gerekiyor. İçsel gücüm giderek zayıflıyor. Bu yıl bir mucizeyi daha gerçekleştirmek için içimdeki tüm motivasyon sönüyor. İçimde taşıdığım alev her geçen gün sönüyor" ifadelerini kullandı.



"MENTAL GÜCÜMÜZ KALMADI"



Altay'da 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olup kırılması güç bir rekora imza atan, geçen sezon transfer yasaklısı takımın ligde kalmasına en büyük katkıyı yapan Marco Paixao, "Biz insanız, duygularımız, hislerimiz ve enerjimiz var. Bazen hayatımızda yaşanması imkansız sınırlara ulaşırız. Bu durum uzun süredir erteleniyor. Geçen sene bu takımla bir mucize gerçekleştirdik. Bu sene psikolojik gerginlik üst seviyede. Mental gücümüz kalmadı. Beynimiz psikolojik olarak tamamen öldü. İnsanlar, futbolcu olmanın bazen çok zor olduğunu anlamalıdır. Fransa'da futbolcu olmanın getirdiği psikolojik baskı nedeniyle bir oyuncunun intihar etmeye çalıştığı duruma bakın. Biz futbolcular demirden yapılmadık" cümlelerini kurdu.



"PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYORUZ"



Kendilerine sürekli yalan söylendiğine değinen deneyimli golcü, "Yıllarca bize yalan söylediklerini, asla yerine getiremeyecekleri sözler verdiklerini, her hafta bizi kandırdıklarını, gözümüzün içine bakarak yalan konuştuklarını biliyoruz. Ancak yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. Bu bir futbolcu açısından yorucu bir durum. 2020-2021 sezonunda ödenecek maaşlarım var. Bu kulübe yardım etmek için tüm borcumu ödedim. Bu takımı kurtarmak için her şeyi yaptım. Bir ödeme planı oluşturduk. Hiçbir şeye saygı gösterilmedi. Eşim ve ben ailemizi güçlendirmek için para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü kulübün bana borcu büyük. Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. 4 kez bu takımın gol kralı oldum. Bu takımı Süper Lig'e taşıyan golü attım. Geçen sene elimizdeki takım ve şartlara rağmen 22 gol attım. Gerçek bir mucize yaşadık" dedi.



EREN ERDOĞAN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI



Altay'da sözleşmesini uzatmadığı gerekçesiyle sezon başından bu yana kadro dışı kalan kanat oyuncusu Eren Erdoğan'da sorun çözüldü. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki futbolcunun mukavelesini uzattı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Eren Erdoğan'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştır" ifadelerini kullandı. Bu sezon hiçbir maçta görev almayan Eren, geçen sezon ise 29 maça çıktı. Oyuncu toplam 2 bin 493 dakika süre alıp 2 gol atıp ve 5 asist yaptı.