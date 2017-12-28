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Altaylı Hüsamettin'e Ümraniyespor kancası

Altay'da forma giyen golcü Hüsamettin Yener'e TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Ümraniyespor talip oldu.

Kaynak: DHA
Altaylı Hüsamettin'e Ümraniyespor kancası
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28 Aralık 2017 12:51
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci sırada yer alan Altay'da forma giyen golcü Hüsamettin Yener'e TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Ümraniyespor'un talip olduğu öğrenildi.

Santrfor olmasına rağmen bu sezon kanatlarda görev alan Hüsamettin, ligin ilk yarısında 15 karşılaşmada görev alarak 2 kez rakip fileleri sarstı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu için Ümraniyespor'un resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Altay'ın cazip bir teklif gelmesi halinde Hüsamettin'i elden çıkarması bekleniyor. İzmir ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü TFF 1'inci Lig'de daha önce hiç oynamadı. Hüsamettin, 2'nci Lig'de 55 maçta 5 gol, 3'üncü Lig'de ise 57 maçta 18 gol kaydetti. Öte yandan Altay, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Ankara Demirspor ile karşılaşacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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