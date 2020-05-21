Altaylı futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik ekip ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekipte ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.
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Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlı ekipte ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın