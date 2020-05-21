Altaylı futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Altay Kulübü, teknik ekip ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Altaylı futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı
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21 Mayıs 2020 19:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik ekip ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipte ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.

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